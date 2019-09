CMF atribui a sua primeira distinção por Mérito Turístico aos Guias Intérpretes da Região

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Turismo na Câmara Municipal do Funchal (CMF), distinguiu esta tarde, no Salão Nobre do Paços do Concelho, o grupo de Guias Intérpretes – Comunidade Regional, com a distinção por Mérito Turístico, “pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos, que em muito contribui para a excelência do Funchal enquanto destino turístico.”

A distinção, atribuída pela primeira vez pela Autarquia, é uma forma de reconhecer e valorizar pessoas, entidades ou projectos que contribuam para a qualificação do destino “e é mais um produto da nossa Estratégia Municipal para o Turismo, porque achamos que os Municípios devem ter um papel preponderante neste sector.”

Madalena Nunes salientou, de seguida, a importância do trabalho dos guias intérpretes, porque “se o Turismo do Funchal e da Madeira está associado a índices de qualidade tão elevados, muito se deve ao vosso trabalho, e como tal, a Câmara Municipal decidiu homenagear esta classe tão especial e reconhecer publicamente todo o vosso empenho e profissionalismo.”

“Diariamente a nossa cidade recebe milhares de turistas, e se somos capazes de cativá-los, se eles decidem de facto voltar, é sem dúvida graças ao vosso trabalho, que exige uma boa comunicação, emoção, rigor, e também uma enorme preparação, pelo que esta distinção é absolutamente justificada”, concluiu a autarca.

O Município do Funchal passará a atribuir a Distinção por Mérito Turístico todos os anos no Dia Mundial do Turismo.