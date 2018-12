CMF abre 24 novas vagas para Programas de Formação em Contexto de Trabalho nas Obras Públicas

A Câmara Municipal do Funchal tem abertas, para início de funções em Janeiro de 2019, 24 novas vagas para o Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de trabalho (PMFOCT). Criado em 2015, o Programa já integrou mais de 350 formandos desde o seu início, representando para a Autarquia um investimento de 2,5 milhões de euros, exclusivamente com verbas municipais.

Os novos programas exigem como formação de base a escolaridade obrigatória, somada a experiência na área da construção civil, nomeadamente como servente, pedreiro, pintor ou canalizador.

O programa destina-se a desempregados residentes no concelho do Funchal, aos quais será atribuída uma bolsa mensal no valor de 421,32€ (valor de referência do IAS – Indexante dos Apoios Sociais). Os formandos são integrados no Departamento Municipal de Infraestruturas e Equipamentos. No final do programa, que terá a duração máxima de 18 meses, os participantes terão ainda direito a um prémio financeiro de incentivo e integração.

As inscrições efectuam-se na Loja do Munícipe do Funchal, cabendo aos candidatos entregar um formulário preenchido onde conste o projecto do seu interesse e cópia dos documentos requeridos no Artigo 10º do Regulamento do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho.