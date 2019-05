CMF “abandonou” inquilinos do Bairro da Ribeira Grande, acusa o MPT

De visita ao Bairro da Ribeira Grande em Santo António (apartamentos vermelhos), o MPT constatou que “a CMF abandonou os seus inquilinos”.

“Estes apartamentos estão com a pintura que já tem 40 anos, escadas interiores partidas, um derrame de água potável que já tem mais de um ano, jardins transformados em matagal, parque infantil enterrado no mato, entre outras anomalias”, disse, acrescentando que “o partido teve conhecimento que foi exigido aos moradores a retirada das suas flores (vasos) do interior dos apartamentos, as rendas foram aumentadas e a água dos jardins cortada, desmotivando e afastando aqueles que ainda cuidavam dos mesmos de forma voluntária”.

Tendo isto em conta, o MPT “convida todos os candidatos às Europeias a visitarem estes apartamentos, a começar pelo “candidato”, Paulo Cafôfo (PS) e pelo candidato Filipe Rebelo (PDR), administrador da empresa SocioHabita da Câmara Municipal do Funchal, “pois só vendo para acreditar o abandono de que este bairro e as suas gentes são vítimas”.