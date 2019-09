Cluster do mar agora tem um portal de negócios

A Gare Marítima Internacional da Madeira recebeu hoje muitos doa empresários que deverão aproveitar o potencial do denominado Cluster do Mar, agora com um portal que irá congregar toda a oferta de negócios do sector para se vender ao mundo.

O lançamento do portal Esta Nau - Estação Náutica da Madeira decorreu com a presença de diversas entidades, entre as quais a secretária regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Susana Prada, que salientou na sua intervenção o enorme potencial que o mar da Madeira tem no que à economia azul diz respeito, uma aposta que o Executivo regional tem privilegiado.

O desenvolvimento do projecto tecnológico (site e aplicação móvel, incluindo um salão virtual, que permite visitas aos stands das empresas em formato 3D) foi realizado pela empresa Mediainvest, por um preço de 97 mil euros.

O objectivo passou por agregar toda a oferta de negócios relacionados com o mar na Madeira, e estará disponível para as empresas a baixo custo, permitindo aos potenciais clientes antecipar reservas e conhecer virtualmente o que poderá encontrar em termos de qualidade e de desenvolvimento sustentável, daí ter sido promovido por esta Secretaria, através da Direcção Regional do Ambiente.