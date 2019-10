Chuva mais certa a Norte mas pode molhar também o Funchal

Céu geralmente muito nublado, aguaceiros fracos, mais frequentes nas vertentes Norte e zonas montanhosas, onde serão temporariamente moderados, vento fraco a moderado do quadrante Norte, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h), nas zonas montanhosas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira, até meio da tarde são as previsões para esta terça-feira para a Madeira. No Funchal há também possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos num dia que será de céu geralmente muito nublado e de vento fraco. A temperatura máxima é de 22ºC, a mínima de 17ºC, os mesmos valores são referência para o Porto Santo e no Porto Moniz e em Machico.

Câmara de Lobos e Lugar de Baixo chegam aos 23ºC de máxima, terão 19ºC e 18ºC de mínima. Caniçal vai registar 21ºC na parte mais quente do dia e Santa Cruz 22ºC. No outro extremo, Caniçal terá mínima de 17ºC e Santa Cruz de 18ºC. Ponta do Pargo e Santana terão valores entre os 16ºC e os 21 e São Vicente entre os 15ºC e os 21ºC.

No mar, a temperatura aguenta-se nos 22/23ºC, com ondas de Norte com 1,5 a 2,5 metros na costa Norte, e com ondas de Sudoeste com 1 metro na costa Sul.