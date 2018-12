Chuva e mar agitado marcam as previsões meteorológicas para a Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, esta quinta-feira, dia 13 de Dezembro, apontam para céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do meio da tarde.

Estão também previstos períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros fracos a partir do início da tarde.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste, sendo moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas até ao início da manhã, rodando para o quadrante norte.

As previsões relativas ao estado do mar apontam para ondas de 3 metros, aumentando para 3.5 a 4.5 no final do dia, na Costa Norte da Região, e entre um a dois metros na Costa Sul.

Perante este cenário, a Capitania do Porto do Funchal decidiu prolongar o aviso emitido ontem à tarde para a Madeira, que deverá vigorar até às 6 horas de sexta-feira (14 de Dezembro).

A Capitania recomenda ainda “que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”.