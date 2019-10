Cerimónia de abertura do Hotel Turim Santa Maria acontece esta quarta-feira

Amanhã, dia 2 de Outubro, pelas 17 horas, realiza-se a cerimónia de abertura do Hotel Turim Santa Maria (ex Santa Maria), num investimento do grupo hoteleiro português Turim Hotels. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque estará presente na iniciativa.

O Grupo Turim Hotels, dos irmãos Ricardo, Pedro e Rita Martins, foi fundado em 1992 e tem 21 hotéis, distribuídos por Lisboa, Porto, Algarve, Azeitão, Coimbra, Madeira e Sintra. Tem projectados hotéis para Açores e para Lisboa.

O Turim Hotel Santa Maria será o primeiro investimento do grupo na Madeira, tendo custado cerca de 10 milhões de euros.

Recorde-se que em julho de 2017 saiu um ofício da Direcção Regional do Turismo a emitir parecer favorável à sua execução, integrando-o nos hotéis de 4 estrelas com 90 quartos/180 camas.

A propósito, lembre-se que o antigo Santa Maria abriu no ano de 1964 e encerrou no ano de 2006. Quando encerrou era um hotel com a categoria de 3 estrelas. Tinha 83 quartos (71 quartos duplos e 12 quartos individuais) e 154 camas.