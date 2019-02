Centros Comunitários da CMF participam com 111 elementos no ‘Carnaval Solidário’

Os centros comunitários da Câmara Municipal do Funchal (CMF) participam, esta quinta-feira à tarde, dia 28 de Fevereiro, pelas 14 horas, no desfile ‘Carnaval Solidário’, que é organizado pela Associação Garouta do Calhau, e que vai decorrer da Sé do Funchal até ao Jardim Municipal, terminando com diversas actuações em palco.

O tema do grupo apresentado pela SociohabitaFunchal, a empresa municipal de habitação, que é responsável pela gestão dos bairros sociais e Centros Comunitários da CMF, será a ‘Madeira Nobre’, com o intuito de caraterizar e encenar a nobreza do período da Descoberta das ilhas, com a representação de reis, rainhas, princesas e piratas.

O grupo será composto por 111 elementos de várias idades, entre crianças, jovens adultos e idosos, dos 7 Centros Comunitários da CMF, a saber: Canto do Muro, Palheiro Ferreiro, Musicarte (Santo Amaro), Pico dos Barcelos, Atelier de Artes Plásticas da Quinta Falcão, Quinta Josefina e S. Gonçalo.

Participarão, igualmente, neste desfile dois grupos em específico de inclusão pela arte, constituídos em 2014 por jovens dos Centros Comunitários do Município: o grupo de percussão ‘Os Macetitas’, que consiste em performances rítmicas que combinam bombos tradicionais portugueses e tarolas, com gaitas de foles tradicionais portuguesas e coreografias; e outro grupo que interpreta danças urbanas, tais como Hip-Hop e Breakdance.