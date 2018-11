Centro Internacional de Negócios da Madeira mantém foco na internacionalização e inovação

A newsletter do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), a última de 2018, encerra o ano com o foco em duas palavra-chave para o CINM: internacionalização e inovação.

“É assim quando se fala da presença da SDM na Web Summit e nas outras feiras tecnológicas de renome às quais levou o CINM, ou, ainda, quando lembramos o conjunto alargado de mercados que visitou no segundo semestre, com destaque para uma das acções promocionais mais recentes em Itália”, afirma.

É também assim, continua, quando sublinha os prémios e o reconhecimento internacional das empresas de tecnologia que operam no CINM, neste caso jovens empresas, onde trabalham jovens madeirenses especializados e que exportam os seus serviços fora de portas, levando o nome da Madeira mais longe e ao mundo desmaterializado e em rede dos dias de hoje.

“Em linha com a articulista convidada desta edição da newsletter, uma das mensagens fundamentais a reter é que “o facto de vivermos na ilha da Madeira não significa necessariamente que estamos isolados... É que a área do software e a existência do CINM torna esse limite quase imperceptível”, aponta.