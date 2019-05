Centro de Recursos Educativos Especializados inaugura sala de apoio e promove rastreios visuais

O Centro de Recursos Educativos Especializados do Funchal inaugura a 31 de Maio, uma nova sala de apoio ao estudo. A cerimónia agendada para as 16 horas, contará com as presenças do Director Regional da Educação da Madeira, Marco Gomes, o Secretário Regional da Educação da Madeira, Jorge Carvalho, o responsável do CREE, João Vasconcelos e o CEO da GrandVision Portugal, Rui Borges que financiou o projecto e ofereceu esta sala de apoio.

Paralelamente a esta abertura, serão realizados durante a manhã do mesmo dia, rastreios visuais com oferta de óculos graduados às crianças referenciadas pelo CREE por parte do Grupo GrandVision.

O Centro de Recursos Educativos Especializados do Funchal, situado no Caminho de Santo António, nº 17B, dispõe de equipas de educação especial e reabilitação, visando colaborar com os estabelecimentos de educação e ensino, famílias e unidades de saúde públicas, centros locais de segurança social, câmaras municipais e juntas de freguesia.

A sua área de intervenção foca-se no despiste, observação, avaliação, encaminhamento e intervenção junto de crianças e jovens com necessidades educativas especiais.