Centro de Química da Madeira vai à Escola Básica e Secundária do Porto Moniz

150 alunos da Escola Básica e Secundária com pré-escolar e creche do Porto Moniz, terão, na próxima semana, a oportunidade de executar diversas actividades experimentais e participar em pequenas palestras da área da Química e Bioquímica.

Este novo formato de actividade que se realiza entre os dias 9 e 11 de Dezembro, no norte da ilha, para alunos do 5.º ao 11.º ano, pretende atingir o maior número de estabelecimentos de ensino dos concelhos mais periféricos da região, complementando as diferentes actividades em curso no projecto Bridging the Gap® (BtG®) iniciado pelo Centro de Química da Madeira em 2015.

Recorde-se que esta actividade foi ensaiada pela primeira vez na Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, no passado mês de Outubro. Desde então, o projecto BtG® está aberto a todos os interessados e oferece, por medida, pacotes de actividades de disseminação de ciência em escolas, lares e outras entidades privadas ou públicas.

Para marcações ou mais informações, os interessados poderão contactar o coordenador do projeto via e-mail ([email protected]) ou telefone ou através da página do projecto (https://cqm.uma.pt/dissemination/bridging-the-gap).