Centro Comunitário do Funchal e ginásios municipais organizaram ‘desfile ecológico’

O Mercado dos Lavradores recebeu, este fim-de-semana, um desfile ecológico, com trajes feitos a partir de materiais reciclados, organizado pelo Centro Comunitário do Funchal e ginásios municipais (Barreirinha, Santo António e São Martinho). Ocasião que contou com a presença da vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Desenvolvimento Social na Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Madalena Nunes destacou, na ocasião, a importância desta iniciativa, que “visa sensibilizar para a reutilização de materiais na nossa sociedade, sendo notável o empenho de todos os nossos utentes envolvidos nestas criações”.

“Esta é uma forma de conjugar as nossas políticas de inclusão e de envelhecimento activo, com as boas práticas ambientais, sendo muito importante passar a mensagem que os materiais quando deixam de servir para a sua função, não são lixo, e que se deve sempre apostar na sua reciclagem ou mesmo reutilização”, acrescentou.

O desfile ecológico contou com a participação de crianças, jovens e utentes seniores da Câmara Municipal do Funchal, num total de 56 participantes das diversas dependências camarárias, que construíram as suas próprias indumentárias, recorrendo a materiais reciclados como sacos de lixo, folhas de jornais, cd’s e tampas de garrafas, entre muitos outros.