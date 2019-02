Foi aprovado um voto de protesto da CDU na Assembleia Municipal do Funchal, reunida ontem, dia 26 de Fevereiro, repudiando a postura antidemocrática do executivo camarário “pelas faltas repetidas nas respostas a perguntas dos deputados municipais, e pelo não cumprimento das resoluções aprovadas, procedimentos errados e desrespeitadores para com a Assembleia Municipal do Funchal, para com todos os deputados municipais e para com todos munícipes funchalenses”.