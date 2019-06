CDU pede políticas de saúde para o Porto Santo

A CDU apresentou hoje propostas para o sector da saúde no Porto Santo que passam pela construção de um hospital de proximidade na ilha dourada, bem como pela constituição de uma ‘lista de espera’ específica para estes residentes de acesso às consultas médicas e às cirurgias.

Edgar Silva justifica a constituição de uma lista de espera para os porto-santenses porque as existentes “penalizam os residentes na ilha do Porto Santo” que “não conseguem respostas alternativas ou complementares ao serviço público na grande maioria dos cuidados de saúde”.

Outra justificação prende-se com as diligências junto da Administração Regional, nomeadamente através da tutela da área da saúde, no sentido de “garantir um solução concreta para a acrescida morosidade e atrasos verificados no acesso a cuidados de saúde, que implicam deslocação e permanência na Madeira para cuidados de saúde, dos residentes da ilha do Porto Santo”.