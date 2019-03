CDU expressa saudação pelo Dia Internacional da Mulher

Para a CDU, passados mais de 100 anos, o Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje, 8 de Março, continua actual na luta das mulheres trabalhadoras pelo direito à igualdade e pelos direitos na família, na sociedade e no mundo do trabalho.

Os comunistas saúdam este dia apelando à participação em todas as iniciativas que se realizam hoje e informa que o seu Grupo Parlamentar deu entrada de um voto de saudação ao Dia da Mulher: ‘Igualdade na vida, o combate do nosso tempo’, para que o mesmo possa ser discutido no início dos trabalhos da próxima semana parlamentar.

Esta discussão surge da necessidade de mais medidas de prevenção e de combate a todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, começando pela promoção da educação e sensibilização das crianças e das comunidades para a igualdade e para a não discriminação de género, pela não desvalorização e agravamento de penas aos agressores, a par de um maior investimento público na protecção das vitimas, incluindo as crianças envolvidas.