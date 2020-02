CDU denuncia inércia das entidades para resolução dos problemas causados pelo 20 de Fevereiro

A CDU esteve hoje na freguesia de Santo António no Funchal, uma das localidades afectadas pela aluvião de 20 de Fevereiro de 2010, onde denunciou a inércia do Governo Regional e da Câmara Municipal do Funchal, na resolução dos problemas que ainda hoje afectam as populações destas localidades.

No Poço do Morgado, localidade fortemente afectada pelo temporal de 20 de Fevereiro, a deputada municipal, Herlanda Amado disse que “existem zonas que deveriam ser prioritárias tendo em conta a necessidade de garantir a segurança de pessoas, bens e infra-estruturas, mas que, infelizmente, ficaram esquecidas no tempo, praticamente abandonadas à sua sorte”.

Disse ainda que “grande parte do que falta fazer em relação aos danos do referido temporal é, em primeiro lugar, da responsabilidade do Governo Regional”, que “inverteu as prioridades, pois preferiu, em algumas situações, construir ou reconstruir o acessório em vez de se focar no fundamental”. “Mas é necessário também não esquecer as responsabilidades da própria autarquia, visto que algumas intervenções são da responsabilidade a Câmara”, sustentou.

“O Governo Regional tal como a Câmara Municipal do Funchal viraram as costas aos moradores destas localidades, e ao invés de se responsabilizarem uns aos outros por aquilo que ainda falta fazer, é necessário que hajam e intervenham em conjunto para garantir a segurança destas populações. As pessoas merecem outra postura e intervenção da parte dos governantes”, concluiu.