CDU denuncia atentado ambiental e potencial foco de risco para a saúde pública

Na iniciativa política da CDU, realizada esta manhã, na freguesia de São Martinho Funchal, foi denunciado um atentado ambiental e potencial foco de risco para a saúde pública.

A porta voz da iniciativa, a deputada municipal da CDU, Herlanda Amado, disse que “O Dia Mundial do Meio Ambiente começou a ser comemorado, com o objectivo de promover actividades de protecção e preservação do meio ambiente e alertar o público e entidades públicas sobre os perigos de negligenciarmos a tarefa de cuidar do mundo em que vivemos”

“Amanhã assinala-se o Dia Mundial do Ambiente e o exemplo de hoje é apenas mais um dos que poderiam ser dados, da falta de estratégia das entidades competentes na defesa do meio ambiente”, afirmou.

Herlanda Amado disse que “têm sido relatados vários casos de descargas ilegais que poluem a nossa zona costeira e as nossas praias, sendo a da Praia do Gavinas a mais noticiada”. “

“A autarquia funchalense a este propósito afirma que a referida descarga não tem origem na Estação de Tratamento de Águas Residuais do Município, nem em nenhuma das suas estações elevatórias, tratando-se de uma descarga ilegal, e neste caso refere quais as coimas quando o ilícito é perpetrado por uma pessoa individual ou por uma pessoa colectiva, mas quando o ilícito é cometido pela Câmara do Funchal, quem a fiscaliza? Quem multa a Câmara pelos seus actos ilícitos”, interroga.

A deputada referiu que “os moradores de toda esta localidade, com particular incidência na Vereda do Castanheiro e Vereda do Relojoeiro, já fizeram vários alertas para o facto de estarem a ser feitas descargas para o ribeiro, da ETAR situada junto à Ponte do Baptista, no Caminho de São Martinho, que para além de atentado à saúde pública de todos quantos residem ao longo do curso desta linha de água, potenciam riscos para todos os banhistas que usufruem da Praia Formosa, visto que as descargas desaguam nesta praia”.

“Já várias vezes afirmámos, que não basta mudar uns pelos outros, quando a política de desprezo pelas populações se mantém. A autarquia funchalense é um exemplo paradigmático de uma mudança apenas de caras, quando as políticas nefastas para a Cidade e seus munícipes, se mantém”, aponta.

No seu entender, só uma outra política garantirá um caminho visando a defesa do meio ambiente, do ordenamento do território e a promoção de um efectivo desenvolvimento regional, com o aproveitamento racional dos recursos, criteriosas políticas de investimento público e de conservação da natureza.

“E esse novo rumo, só será possível com o reforço da CDU”, concluiu.