CDU alerta para as irregularidades do novo hospital privado

A CDU realizou, há pouco, junto ao novo hospital privado, na zona do Amparo, no Funchal, uma iniciativa política, onde questionou quanto as ilegalidades e irregularidades da referida instituição que pretende iniciar actividade nos próximos dias na Madeira.

Para além de algumas questões relativas à legalidade e à regularidade das obras autorizadas pela Câmara Municipal do Funchal, o CDU colocou o problema da falta de qualquer licenciamento para o desenvolvimento da actividade hospitalar naquela unidade privada para a prestação de cuidados de saúde.

O coordenado regional da CDU, Edgar Silva, afirmou que o problema do licenciamento do hospital privado requer esclarecimentos, colocando várias questões: “Como é possível que até ao momento não exista qualquer licenciamento para a actividade hospitalar? Quem irá licenciar o hospital no Amparo para favorecer o negócio dos grupos privados? Quem licenciará o hospital privado para prestar serviço aos grupos económicos que transformam a doença em lucro? Quem licenciará o hospital privado, o PS ou o PSD? Quem licenciará, o PS no governo da República ou o PSD no governo da Região? Ou ambos os governos, da República e da Região?”

Edgar Silva diz que a CDU exige urgentes clarificações as questões colocadas, quanto a este assunto.