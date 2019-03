CDS vai reunir 600 mulheres num jantar com Assunção Cristas

O CDS-PP/Madeira organiza, amanhã, Dia da Mulher, um jantar em que, tal como nos anos anteriores, deverão participar algumas centenas de mulheres madeirenses. Uma iniciativa considerada por Rui Barreto como o maior evento de comemoração do Dia da Mulher, promovido por um partido.

Hoje, Dia de Luto Nacional em memória das vítimas de violência doméstica, o líder do CDS/Madeira deu uma conferência de imprensa que alertou para números que considera “assustadores”.

“É assustador verificar no século XXI os números da violência doméstica. A Madeira tem o segundo maior rácio nacional de violência doméstica, com 3,9 casos por cada 1.000. Superior aos 2,5 de média nacional. Um quarto da violência doméstica é exercida sobre idosos e sobre pessoas com mais 60 anos. 90% dos casos de violência doméstica são exercidos sobre as mulheres”, sublinha.

Rui Barreto lembra que o seu partido apresentou, na Assembleia da República, uma proposta para criminalizar a violência sobre os idosos que “foi chumbada pelos partidos que apoiam este governo.

“O CDS celebrará, amanhã, o Dia da Mulher, com a presença da líder nacional, Assunção Cristas, num momento que queremos de celebração, mas também e reflexão, porque os indicadores de violência doméstica são preocupantes”.

No sábado, Assunção Cristas estará numa conferência da iniciativa ‘Ouvir Portugal’, para recolher contributos para o programa de governo do partido.