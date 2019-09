‘Casa da Luz’ recebe cerimónia de entrega do prémio Escola Amiga da Criança

No próximo dia 2 de Outubro, pelas 15 horas, no Museu da Electricidade Casa da Luz, realiza-se a cerimónia de entrega do prémio Escola Amiga da Criança à Escola Secundária de Francisco Franco que foi a grande vencedor desta edição e à Escola Básica 1/JI de Santana que venceu na categoria ‘Alimentação, Saúde e Ambiente’.

Esta cerimónia irá contar com a presença do Presidente da CONFAP, com representantes da Leya e com o psicólogo Eduardo Sá.

A Escola Secundária de Francisco Franco venceu com o seu projecto Banco dos Afectos e verá a sua biblioteca repleta com 5000 euros em livros LeYa.

A Escola EB 1/JI de Santana venceu com o seu projecto Enferbot / Pinóquio com Ciência na categoria ‘Alimentação, Saúde e Ambiente’. Os alunos desta escola vão ficar com a sua biblioteca recheada de novos livros, no valor de 500 euros, bem como usufruirão de prémios por partes de parceiros que se associaram à iniciativa.

O projecto Escola Amiga da Criança, que vai já para a sua terceira edição, visa distinguir escolas que concebem e concretizam ideias extraordinárias para um desenvolvimento mais feliz da criança, no espaço escolar e essencialmente partilhar essas boas práticas, com outras escolas, professores, pais, alunos e sociedade em geral.