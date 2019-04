Carta de Compromisso do Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária assinada esta sexta-feira

A Fortaleza de São João Batista do Pico vai receber, esta sexta-feira, a partir das 16 horas, a assinatura da Carta de Compromisso do Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária (CRIC), que vai contar com a presença de Rita Andrade, secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais.

“O CRIC surge da necessidade sentida pelas instituições que o integram, de reactivar os encontros de trabalho entre entidades regionais com competências nesta área, por iniciativa do Instituto de Segurança Social da Madeira. Considera-se como objectivo central da intervenção comunitária, promover a construção de comunidades mais participativas, inclusivas e envolvidas nas suas próprias dinâmicas”, explica a secretaria.

12 entidades, que desenvolvem a sua intervenção junto de 34 Centros Comunitários, fazem parte deste compromisso.