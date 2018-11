Carolina Barros é a primeira madeirense a representar Portugal no Miss Europe Continental, em Itália. A jovem de 19 anos, natural de Câmara de Lobos, já está a caminho do concurso que conta com 60 candidatas de diversos países.

Recorde-se que, numa entrevista concedida ao DIÁRIO, para a rubrica Sub-20, Carolina Barros, que faz parte da Diamond Models Portugal, disse estar confiante.