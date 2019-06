Capitania alerta para má visibilidade até amanhã de manhã

A Capitania do Porto do Funchal informa ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla até às 6 horas de amanhã (dia 25 de Junho), alertando para “visibilidade temporariamente fraca a má”.

Quanto ao vento este soprará de moderado (19 A 26 KM/H) a fresco (27 A 35 KM/H) de Sudoeste, rodando para Oeste bonancoso (13 A 18 KM/H) a moderado (19 A 26 KM/H) a partir do fim da manhã, rodando para Norte fresco (27 A 35 KM/H) a muito fresco (36 A 44 KM/H) no fim do período.

Relativamente ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de noroeste com 1 a 2 metros. Na costa Sul, ondas inferiores a 1 metro.

Perante o exposto a Capitania recomenda “que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”.