Candidatura de Paula Margarido à Ordem dos Advogados na Madeira é apresentada esta terça-feira

A candidatura de Paula Margarido à presidência do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, para o Triénio 2020-2022, será apresentada amanhã, 24 de Setembro, numa cerimónia marcada para as 17h30, no Auditório do Conselho Regional da Ordem, no Funchal, com a presença de Luís Menezes Leitão, candidato a Bastonário da Ordem dos Advogados.

Paula Margarido

Paula Margarido, é actualmente vice-presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, presidente do Centro de Estágio do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, e Membro da Comissão Nacional de Estágio e Formação da Ordem dos Advogados (CNEF), em representação do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados (2017/2019).

Licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa, é pós-graduada em “Contabilidade e Finanças para Juristas”, pela Católica Porto Business School. É autora de vários livros na área do Direito Civil.

Luís Menezes Leitão

Luís Menezes Leitão nasceu em Coimbra, em 1963.

Realizou a licenciatura (1986), o mestrado (1991), o doutoramento (1998) e a agregação (2005) em Direito na Universidade de Lisboa. É Professor da Universidade de Lisboa e da Universidade Autónoma de Lisboa. Foi Presidente do Conselho Directivo da Faculdade de Direito de Lisboa (2002-2004). É Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, Vice-Presidente do Instituto do Direito do Trabalho e do Instituto do Direito do Consumo da Faculdade de Direito de Lisboa. É membro do Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários. É Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados desde 2014, e candidata-se a Bastonário da Ordem dos Advogados em 2017 e, agora, em 2019.