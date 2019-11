Canárias reforça agressivamente nos seus mercados tradicionais

O turismo de Canárias está apostada em reconquistar os seus mercados tradicionais com acções personalizadas junto do seu segmento alvo, reforçando a ideia de sol e praia quando no resto da Europa está frio e neve, campanha essa lançada em sete países do norte do continente.

Face às perdas tidas nos mercados internacionais, foi uma questão de tentativa e erro, e muitos acertos, para conseguir manter rotas e turistas para alimentar um sector também crucial na economia daquelas ilhas espanholas e vizinhas da Madeira, segundo a directora do Turismo de Canárias, Maria Méndez Castro.

Além disso, apostou-se fortemente no marketing digital para atrair novos mercados, chegando em várias línguas a milhões de potenciais clientes.

Assim, o site do Turismo de Canárias tem mais de 8,5 milhões de visitas, mais de um milhão de likes no Facebook e dezenas de posts diários, em cada vez mais idiomas, sempre com a mesma marca. Uma aposta que é cara, mas que tem trazido frutos, disse.

Também, como qualquer destino, apostados na diferenciação e na autenticidade do seu produto, reconheceu que é difícil fazer isso num destino que apostou durante décadas na massificação. Nesse aspecto, disse, têm muito a aprender com a Madeira.