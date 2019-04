Campanha ‘Juntos Por Moçambique’ decorre até 7 de Abril

Na sequência da reunião de Conselho de Governo do dia 28 de Março, o Governo Regional, através da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, lançou uma campanha de recolha de alimentos, produtos de higiene pessoal e roupas, com o fim de apoiar a população moçambicana afectada pelo ciclone ‘Idai’.

A operação na Região é partilhada por três entidades: o Banco Alimentar Contra a Fome na Madeira, que está encarregue da recepção dos produtos alimentares e dos produtos de higiene, a Cáritas Diocesana do Funchal, que fará a recepção de vestuário, e a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, responsável pela coordenação dos voluntários.

A iniciativa que arrancou na passada sexta-feira, foi prolongada até este domingo, dia 7 de Abril.

Segundo declarações da presidente do Banco Alimentar contra a Fome, Fátima Aveiro, ao DIÁRIO, muitas roupas foram oferecidas, faltam outros bens ou até voluntários.

Com efeito são necessários os seguintes bens:

- Enlatados (atum, salsichas, grão, feijão)

- Garrafas de água

- Fraldas para bebé

- Produtos de Higiene (sabão azul e branco/glicerina)

- Lixívia

- Purificadores de água

- Roupas para mães e bebés – 100% algodão (sem polyester)

A entrega das doações poderão ser feiras seguintes locais e horários:

- Centromar (antigo hipermercado Continente), das 9 às 21 horas;

- Farmácia Funchal (Centro Comercial La Vie), das 9 às 24 horas;

- Farmácia Madeira (Centro Comercial Madeira Shopping), das 9 às 22 horas;

- Casas do Povo da Calheta, da Ponta Delgada (São Vicente), do Porto Moniz, de Santa Cruz e de São Roque do Faial (Santana);

- Lar de Nossa Senhora da Piedade, no Porto Santo.