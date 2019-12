Câmara Municipal do Funchal divulga eventos para dinamizar a cidade

A Câmara Municipal do Funchal dinamiza a partir de hoje, 6 de Dezembro, e durante a próxima semana, um conjunto de eventos culturais, formativos e de cariz social, disponíveis a toda a população.

Ao longo dos próximos oito dias, serão várias as atractividades que estarão ao dispor de todos os que visitarem o centro do Funchal.

O programa de eventos arranca hoje, dia 6, com a abertura da Aldeia Natal e a chegada do Pai Natal à Praça do Município, por volta das 17 horas. Segue-se a Abertura da Exposição Luísa Spínola, às 18h30, no Museu Municipal Henrique e Francisco Franco e uma hora depois (19h30) será a vez de inaugurar a Exposição Guareta Coromoto, na Capela da Boa Viagem. As actividades terminam às 21 horas com o Espectáculo ‘Teoria das Três Idades’, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Confira a agenda para os próximos dias:

Sábado, 7 de Dezembro

Aldeia Natal - Praça do Município

11h – 13h – Pinturas Faciais

15h – 17h – Jogos de Mesa

17h – 19h – Jogos Recreativos

17h00 - lançamento da “Discografia Completa do Xarabanda e sua História 1981-2019”, da Associação Musical e Cultural Xarabanda – Teatro Municipal Baltazar Dias

19h00 - 13ª Gala do Fado Funchal 2019 – Mercado dos Lavradores

21h00 – Espectáculo Teoria das Três Idades - Teatro Municipal Baltazar Dias

Domingo, 8 de Dezembro

Aldeia Natal - Praça do Município

11h – 13h – Pinturas Faciais

15h – 17h – Puzzles, Legos e Bolas de Sabão

17h – 19h – Jogos Recreativos

9h00 – V Natal na Praça – Iguarias de Natal – Mercado dos Lavradores

Segunda-feira, 9 de Dezembro

Aldeia Natal - Praça do Município

10h – 11h – Conto “Pinheiro de Natal”

11h – 12h30 – Workshop “Azulejaria de Natal”

14h – 16h – Expressão Plástica & Carta ao Pai Natal

16h – 19h – Pinturas Faciais e Modelagem de Balões

17h – 19h – Jogos Recreativos

Terça-feira, 10 de Dezembro

Aldeia Natal - Praça do Município

10h – 11h – Conto “O Presente Perfeito”

11h – 12h30 – Expressão Plástica

14h – 16h – Expressão Plástica

16h – 19h – Pinturas Faciais e Jogos de Mesa

17h – 19h – Jogos Recreativos

Quarta-feira, 11 de Dezembro

Aldeia Natal - Praça do Município

10h – 11h – Conto “O Grinch que Roubou o Natal”

11h – 12h30 – Carta ao Pai Natal

14h – 16h – “Galinhas Natalinas”

16h – 19h – Pinturas Faciais e Puzzles, Legos e Bolas de Sabão

17h – 19h – Jogos Recreativos

Quinta-feira, 12 de Dezembro

Aldeia Natal - Praça do Município

10h – 11h – Conto “Conto Encenado”

11h – 12h30 – Escrita Criativa “Um Conto de Natal”

14h – 16h –Doces com História

16h – 19h – Pinturas Faciais e Modelagem de Balões

17h – 19h – Jogos Recreativos

15h00 – Entrega de Prémios e Inauguração da Exposição “Presépios Ecológicos”

17h00 – Inauguração das Mesas de Natal com Bordado Madeira– Teatro Municipal Baltazar Dias

Sexta-feira, 13 de Dezembro

Aldeia Natal - Praça do Município

10h – 11h – Conto “Natal na Aldeia”

11h – 12h30 – Expressão Plástica

14h – 16h – “Pinheirinhos da Festa”

16h – 19h – Pinturas Faciais e Jogos de Mesa

17h – 19h – Jogos Recreativos

21h – Espetáculo “Snow Queen”