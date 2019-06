Câmara do Funchal vai fiscalizar gestão de resíduos sólidos em condomínios

Idalina Perestrelo, entregou esta tarde certificados de Qualidade Ambiental de Excelência a 43 entidades do concelho do Funchal, num reconhecimento às empresas e instituições que tiveram um bom desempenho ambiental ao nível da deposição selectiva de resíduos, ao longo do último ano. A cerimónia marcou o arranque da edição 2019 da Semana do Ambiente.

Além de comemorar o Dia Mundial do Ambiente, no próximo dia 5 de Junho, este evento tem como finalidade sensibilizar para os desafios ambientais globais.

“Em 2007 foram criados os Certificados de Qualidade Ambiental para reconhecer o empenho das entidades na gestão dos seus resíduos. Desde então, a Câmara Municipal do Funchal orgulha-se de ter entregue 615 certificados, sendo 241 de ouro e 374 de prata, a 228 entidades distintas”, refere a vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Este ano há a intenção de “avançar com a fiscalização aos condomínios existentes no Funchal, de forma a apurar se estará ou não a ser feita uma boa gestão dos resíduos sólidos, uma área onde consideramos que há muito trabalho a fazer.”

Outra das novidades foi a entrega às entidades premiadas de kits de alternativa ao plástico. “Todas as entidades distinguidas também viram o seu esforço ambiental traduzido numa redução da factura da água, ao nível da taxa de resíduos sólidos urbanos, a qual representa, desde o início desta medida, quase meio milhão de euros em bonificações”, informou Idalina Perestrelo. Como método de verificação do cumprimento do Regulamento de Resíduos Sólidos e de Comportamentos Poluentes no Concelho do Funchal, fazem-se quantificações e caracterizações físicas aos resíduos indiferenciados de várias entidades e analisa-se a percentagem de material reciclável.