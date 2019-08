Câmara do Funchal recupera salas dos Paços do Concelho durante o mês de Agosto

A Câmara Municipal do Funchal tem em curso, ao longo do mês de Agosto, diversas obras de beneficiação e recuperação no edifício dos Paços do Concelho, com incidência nas salas nobres do edifício e, em particular, na Sala de Reuniões da Vereação, divisão onde está a decorrer a intervenção mais profunda, orçada em cerca de 25 mil euros.

O Presidente Miguel Silva Gouveia explica que teve em conta a altura do ano em que as reuniões de Câmara são interrompidas para fazer várias intervenções deste género, destacando-se este ano a “intervenção na sala onde reunimos semanalmente para deliberar as decisões importantes da cidade”.

As obras de beneficiação do pavimento da sala comtemplam o reforço estrutural do soalho e a sua substituição integral, mantendo a traça original, para que “em Setembro, possamos voltar a reunir com todas as condições, mantendo a dignidade deste edifício histórico”, refere o autarca, salientando que o executivo tem vindo a reabilitar nos últimos anos, divisão a divisão do antigo Palácio do Conde Carvalhal, que remonta ao século XVIII, “sem nunca afectar o normal funcionamento dos serviços e zelando pela preservação do edificado e por melhores condições de trabalho para todos os nossos colaboradores” conclui Miguel Silva Gouveia, reforçando a “preocupação deste Executivo em prezar por todo o património municipal”.