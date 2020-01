Câmara do Funchal e ACA investem 61 mil euros para ajudar sem-abrigo

A Câmara Municipal do Funchal inaugurou esta manhã, em Santo António, o projecto ‘Habitação Partilhada’, projecto de integração social da Associação Conversa Amiga (ACA).

O autarca Miguel Gouveia explicou que o protocolo assinado com a associação, no valor de 61 mil euros, é representativo do investimento que o Município do Funchal tem feito com os seus munícipes, sobretudo aqueles em situação de maior fragilidade social.

Na ocasião reiterou que ainda que o trabalho junto destas pessoas deva assumir uma abrangência regional, através do Plano Regional de Apoio aos Sem-Abrigo, a Câmara do Funchal nunca ficou indiferente e tem em curso diversos apoios a instituições.

O responsável pela ACA reiterou o empenho de toda a sociedade em ajudar a comunidade sem-abrigo. A casa hoje apresentada, num projecto piloto a nível regional, tem capacidade para albergar três pessoas. Pessoas que vão receber apoio individualizado para a sua autonomização.