Câmara do Funchal convida população a fazer check-up à sua saúde

Encontra-se a decorrer até quarta-feira no Mercado dos Lavradores a 5.ª edição da Semana do Coração, onde diversos expositores, presentes no centro do edifício, convidam a população e turistas a fazer um ‘chek-up’ à sua saúde.

Há pouco, Miguel Silva Gouveia, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), deu o exemplo, durante a visita oficial aos expositores presentes, onde mediu a tensão arterial, o colesterol e a glicemia

O colesterol alto foi o único indicador que preocupou Miguel Silva Gouveia, segundo confessou aos jornalistas, acrescentando ainda que irá seguir as recomendações dos profissionais de saúde e ter mais atenção com a comida e praticar mais exercício físico.

Quanto a esta iniciativa, o autarca deixou o convite à população para fazer ‘check-ups’ à sua saúde, destacando a importância desta iniciativa que conta com a participação de várias farmácias e serviços ligados à saúde.