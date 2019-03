Câmara do Funchal aposta no Núcleo Local de Protecção Civil

O Núcleo Local de Protecção Civil do Curral dos Romeiros, com inauguração prevista para este sábado, na freguesia do Monte, esteve hoje em destaque na reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal.

Segundo Paulo Cafôfo, presidente da autarquia e porta-voz das deliberações, trata-se de um espaço onde as pessoas da localidade tiveram formação de manuseamento do kit de equipamentos para intervenção em caso de incêndio e vem alterar a perspectiva de autoprotecção dos cidadãos, criando uma cultura de segurança nas pessoas que passam a saber como comportar-se e como intervir em situações de catástrofes.

Para o líder da autarquia, este núcleo é exemplo de uma boa prática de democracia participativa, tendo ficado em primeiro lugar na rede nacional das autarquias participativas, sendo uma das 17 candidaturas. Segue-se agora uma votação do público com os cinco projectos melhor classificados, esperando que o Funchal vença a votação nacional com um projecto que louva a auto-protecção dos cidadãos, envolvendo-os na resolução de situações de catástrofe.

Seguir-se-ão outros núcleos noutras localidades, nomeadamente na Alegria (S. Roque) e na Corujeira (Monte), além de um que já está em funcionamento na Escola Dr. Brazão de Castro.

Paulo Cafôfo salientou ainda que o Funchal recebe, no próximo dia 29 de Março, o Fórum Regional de Boas Práticas Participativas com caris nacional que vai receber intervenientes de vários parceiros nacionais e regionais.

Foi ainda decidido o dia 22 de Março para o juramento de fidelidade dos 30 recrutas que estão a fazer formação nos Sapadores do Funchal e tiveram a sua formação inicial em Lisboa. Estes jovens integrarão o quadro e aa carraria de bombeiros, sendo este um “momento importante para a corporação e para a cidade do Funchal”. O momento servirá ainda para apresentar três novas viaturas de combate a incêndios florestais adquiridas pela autarquia no valor de 860 mil euros.