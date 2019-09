Câmara de Santa Cruz apresenta empreitada para diminuir perdas de água no concelho

A Câmara Municipal de Santa Cruz apresenta esta quinta-feira, 26 de Setembro, pelas 18 horas, na Casa do Povo de Gaula, a empreitada ‘Diminuição de perdas do sistema distribuidor de água potável do Concelho de Santa Cruz - Zona Piloto de Gaula’.

Trata-se de uma empreitada, a iniciar brevemente, sendo agora apresentadas as primeiras intervenções a efectuar no Concelho, particularmente na zona de Gaula, com vista ao “real combate às actuais e muito elevadas perdas de água e os respectivos efeitos na melhoria da qualidade de serviço do abastecimento público à população”, revela a autarquia através de comunicado.

Esta apresentação terá como orador convidado o Eng.º Rui Silva Santos, da empresa RSS – Redes e Sistemas de Saneamento, responsável pelo projecto de redução de perdas para todo o Concelho de Santa Cruz, que será implementado de forma faseada.