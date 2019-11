Câmara de Lobos recebe Fórum de Reflexão sobre a Educação de Adultos

A Madeira recebe na próxima semana, entre os dias 18 e 19 de Novembro, o Fórum de Reflexão sobre a Educação de Adultos - A Aprendizagem ao Longo da Vida e o Combate à Iliteracia. A iniciativa é organizada pela Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, em Câmar de Lobos, e realiza-se Museu de Imprensa da Madeira, com a presença de vários oradores de Portugal continental.

Este Fórum surge no âmbito do Plano Anual de Actividades dos Cursos EFA da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre e do Projecto CIA (Combater a Iliteracia nos Adultos), Programa ERASMUS + Acção Chave 104 e, segundo a escola, justifica-se pela “urgência do debate em torno do ensino de adultos na Madeira e em Portugal”, pretendendo, igualmente “responder às necessidades de formação dos professores que trabalham com públicos adultos, nomeadamente dos formadores dos cursos EFA e dos técnicos de RVC”.

De acordo com o Coordenador dos Cursos EFA, José Xavier Dias, através do Fórum e do Projecto CIA, “visa-se estimular a dinâmica da escola, apostando na formação estratégica dos seus quadros de direcção e de gestão intermédia e formadores / mediadores de adultos”, para obter “resultados mais potenciadores de mudança”, assumindo-se como objetivo base a melhoria das aprendizagens dos adultos e da sua formação, disseminando a informação.

Esta actividade será validada para a progressão na carreira docente dos professores de todos os grupos disciplinares. A organização destaca o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, do Conselho executivo da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre e de outras instituições, com destaque para a Direcção Regional de Turismo, para a Universidade Aberta e para a Casa do Povo de Câmara de Lobos.

Esta actividade está inserida na II semana Aprender ao Longo da Vida, organizada pela coordenação dos cursos da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre e contará com a presença do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, o Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, a Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, assim como do Presidente do Conselho da Comunidade Educativa da referida escola, José Xavier Dias.

Eis os principais objectivos deste evento:

- Debater a importância da Aprendizagem ao Longo da Vida;

- Reflectir sobre o combate à iliteracia nos adultos;

- Conhecer diferentes metodologias relacionadas com a Educação de Adultos.

- Identificar a importância das TIC, da literatura da, linguística, da matemática, entre outras áreas, no contexto da Aprendizagem ao Longo da Vida.

-Identificar na educação de adultos a importância da formação formal, não formal e informal

- Reflectir sobre a evolução da Aprendizagem ao Longo da Vida em Portugal e na Europa (com especial enfase para os casos da Estónia, Suécia e Macedónia);

-Participar de forma activa, na identificação de problemas relacionados com a Educação de Adultos;

- Analisar metodologias inovadoras no âmbito da Educação de adultos;

- Conhecer estudos científicos relacionados com a educação de adultos;

- Partilhar experiências e trocar opiniões sobre a Educação de Adultos;

- Conhecer o Programa Erasmus+