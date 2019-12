Câmara de Lobos organiza cortejo ao estilo ‘Disney Parade’ para receber hoje o Pai Natal

A chegada do Pai Natal a Câmara de Lobos está prevista para esta noite, às 20 horas, inserida numa grande festa inovadora, ganhando forma através de um cortejo alegórico, ao estilo “Disney Parade”.

A iniciativa pertence à Câmara Municipal que resolveu assinalar em grande estilo, a chegada do velhinho de barbas brancas ao concelho, no mesmo dia em que será acesa a iluminação de Natal na baixa da cidade e no centro de todas as freguesias de Câmara de Lobos.

O cortejo terá início na Rua da Carreira, passando pela Rua Padre Clemente Nunes Pereira, Largo de São Sebastião e culminará na Praça da Autonomia, em Câmara de Lobos, onde o coreto dará lugar ao trono do Pai Natal que será aguardado pelas crianças com os seus pedidos.

A parada integrará cerca de 200 elementos incluindo uma banda filarmónica de Natal, duendes, gigantes, malabaristas, lançadores de fogo, monociclos, motards, fadas, soldadinhos de chumbo, e muito mais. A fechar o desfile estará o Pai Natal num carro alegórico que recriará o ambiente natalício, com “muita luz, neve, pinheiros de Natal, música ao vivo e muitas das personagens que fazem parte do imaginário infantil”, revela a Autarquia, salientando que se trata de mais uma iniciativa que faz parte da programação da ‘Festa’ alusiva à época natalícia que percorrerá todo o concelho até 19 de Janeiro.

Do programa fazem parte espetáculos musicais, teatro exposições, actividades de ocupação de tempos livres para crianças na Biblioteca Municipal, a já incontornável Noite do Mercado do Estreito de Câmara de Lobos, os mega presépios do Curral das Freiras e Jardim da Serra e o bolo-rei gigante, entre outros.