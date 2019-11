Câmara de Lobos distinguido como Município Familiarmente Responsável

O município de Câmara de Lobos foi distinguido, pela primeira vez, com a bandeira ‘Autarquia + Familiarmente Responsável’, atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR). A cerimónia decorreu ontem à tarde (dia 27) no Auditório da Fundação FEFAL, em Coimbra, tendo o Município madeirense sido representado pelo vereador Bruno Coelho.

Este prémio distinguiu as políticas efectivas de apoio às famílias desenvolvidas no Município de Câmara de Lobos, nomeadamente o apoio à política de recursos humanos e aos projectos educativos, sociais, culturais e desportivos, dirigidos à população através de políticas e práticas dirigidas às famílias do concelho e aos seus funcionários autárquicos.

Enquanto autarquia familiarmente responsável, Câmara de Lobos tem vindo a “desenvolver políticas autárquicas transversais que valorizam a Família, garantindo as suas competências e a prevenção de situações de risco e vulnerabilidade, assim como dando resposta a necessidades e problemas no seio familiar”, refere a autarquia através de comunicado, salientando que o galardão foi atribuído pelo facto de o concelho ter conseguido “corresponder às medidas solicitadas pela entidade nas áreas de Apoio à Maternidade e Paternidade; Apoio às Famílias com necessidades especiais; Serviços Básicos; Educação e Formação; Habitação e Urbanismo; Transportes; Saúde; Cultura, Desporto, Lazer e Tempo Livre; Cooperação, Relações Institucionais e Participação Social; e por partilhar dos valores inerentes a esta iniciativa, responsabilidade, a ética e excelência”.

O vereador Bruno Coelho representou o município na cerimónia de entrega do galardão, tendo destacado várias medidas concretas que se enquadram no âmbito dos valores que este prémio representa, como o Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos, a Bolsa de Estudo Municipal que ajuda 600 famílias e o recém-criado ‘Projecto Passo a Passo’, que disponibiliza um conjunto de serviços e apoios nas áreas da terapia da fala, da psicologia, da psicomotricidade e serviço social, tendo em vista o desenvolvimento global e integração educativa de crianças e jovens que frequentam o ensino básico, sinalizadas com necessidades educativas especiais.

Segundo o autarca, este galardão “atesta que as políticas autárquicas, no campo da responsabilidade familiar, têm, de facto, contribuído para a melhoria da qualidade de vida das famílias do concelho, e como tal são para prosseguir e reforçar”.