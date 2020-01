Todas as crianças do 1º ciclo de ensino do concelho da Calheta terão, neste ano lectivo 2019/2020, um incentivo extra para se dedicar aos estudos.

A autarquia liderada por Carlos Teles anunciou, hoje, que irá patrocinar o acesso gratuito ao serviço educativo ‘Escola Virtual’ -- uma plataforma digital que disponibiliza um conjunto diversificado de ferramentas, conteúdos e recursos multimédia -- aos 425 os alunos que frequentam o 1º ciclo.

“É uma ferramenta facilitadora da inclusão digital que permite aos alunos a exploração, do ponto de vista educativo, de novas tecnologias e ferramentas digitais”, defende a Câmara Municipal, que assume a aposta na Educação das crianças e jovens do concelho.

O município pretende, desta forma, “acompanhar a evolução do modelo de ensino dito convencional, aproveitando as ferramentas que abrem portas a novos conceitos, mais apelativos e integradores”.

“Com este apoio esperamos proporcionar aos alunos e professores as ferramentas necessárias para que possam atingir os seus objectivos nos diferentes graus de ensino e para que o sucesso escolar no nosso concelho seja cada vez mais uma realidade, a cada ano que passa”, conclui a autarquia, transmitindo que nos próximos dias irá distribuir pelas diversas escolas os manuais de utilizador, personalizados para cada aluno.