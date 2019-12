Calheta prepara Noite do Mercado com barracas e muita animação

O município da Calheta volta a apostar forte na Noite do Mercado, nesta que é já uma das mais aguardadas noites da época natalícia, abrindo as portas do mercado dos Prazeres, no próximo sábado, 21 de Dezembro, para uma festa que já faz parte das tradições madeirenses.

O Mercado Abastecedor prepara-se para receber largas centenas de pessoas, para uma noite que promete ser longa e bem animada. No recinto haverá 24 barracas para o comércio de comes e bebes, frutas e verduras, assim como produtos diversos.

A grande atracção da noite prende-se com a actuação do artista popular Toy marcada para as 22h30. As portas do Mercado Abastecedor dos Prazeres abrem às 18 horas, altura em que a população poderá visitar o mercado agrícola e aproveitar para fazer as últimas compras de Natal, apreciando também o presépio e as decorações ali existentes.

A animação musical começa às 19 horas, com a presença de uma dezena de grupos locais e emigrantes que terão a oportunidade de actuar no recinto.

A iniciativa poderá ser acompanhada através da Rádio Calheta e do Canal ‘Na Minha Terra’, para que a comunidade madeirense espalhada pelo mundo possa, mesmo à distância, sentir um pouco o ‘pulsar’ natalício da sua terra.

De acordo com a autarquia da Calheta, o objectivo deste evento é, uma vez mais, “contribuir para a dinamização da economia local, potenciando em particular os nossos agricultores e os comerciantes e valorizando-se a produção agrícola e artesanal do concelho”.

Conheça o programa de animação completo (19h00 - 02h00)

•19h00 - AGFC – Associação Grupo de Folclore da Calheta

•19h30 - Associação Cultural e Recreativa Grupo de Cordas da Fajã da Ovelha

•20h00 - Grupo Os tais que cantam

•20h30 – SDBrothers

•21h00 - Grupo Old Temptation

•22h15 - Banda Municipal Paulense

•22h30 - Artista Popular Toy

•23h45 - Banda Municipal Paulense

•00h00 - Grupo Grumpies & Amigos