Calado participa no II Colóquio de Estatística Regional

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, participa na próxima segunda-feira, dia 15 Julho, pelas 14h15, na sessão de abertura do II Colóquio de Estatística Regional, evento que decorrerá no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico – Professor Alberto Vieira.

Ao longo de toda a tarde serão abordados vários temas, com diferentes oradores, entre os quais Carlos Coimbra, do Instituto Nacional de Estatística, que irá falar, pelas 14h30, sobre o tema: ‘Por onde anda a economia? Opiniões de consumidores e empresários contam para saber’, ou as ‘Aquisições de imóveis na Região Autónoma da Madeira por não residentes’, pelas 15 horas, cujo prelector será o director regional de Estatística da Madeira, Paulo Vieira.

Além destes temas, será também abordada ‘A dependência externa da procura final em Portugal’, pelas 15h20, com António Rua, do Banco de Portugal, bem como as ‘Previsões de verão e narrativa sobre economia europeia’, pelas 16h10, cujo orador será João Miguel Leal, da Direcção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia.

‘A evolução recente da economia dos Açores’, por Augusto Elavai, do Serviço Regional de Estatística dos Açores, pelas 16h40, bem como os ‘Indicadores de conjuntura económica das Canárias’, por Domingo Lorenzo Díaz, do Instituto Canário de Estatística, pelas 16h55, serão outros dos temas deste colóquio.

Com o encerramento previsto para as 17h25, Paulo Vieira, director regional de Estatística da Madeira deverá fazer ainda uma outra intervenção, pelas 17h10, onde irá abordar ‘A indústria extractiva e o sector agroalimentar da Região Autónoma da Madeira’.