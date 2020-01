Calado participa na reunião da Comissão Interministerial dos Assuntos Europeus em Lisboa

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira, participa, em Lisboa, esta quarta-feira, dia 29 de Janeiro, a partir das 15 horas, numa reunião da Comissão Interministerial dos Assuntos Europeus.

Neste encontro de trabalho, que decorrerá no Palácio da Cova da Moura, serão abordadas diversas questões ligadas à actualidade europeia, entre as quais se destaca o ‘Brexit’ e as negociações da relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia.

Além deste tema, outro dos assuntos a abordar nesta reunião da Comissão Interministerial dos Assuntos Europeus será a Presidência Portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2021.

A Comissão Interministerial para os Assuntos Europeus, que funciona no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem por missão assegurar a coordenação técnica e política entre os diversos ministérios e órgãos de governo das Regiões Autónomas, com vista ao estabelecimento de orientações concertadas e à definição das posições portuguesas junto das diferentes instituições da União Europeia.