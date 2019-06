Calado e Farinha faltaram à verdade na Assembleia Legislativa da Madeira

Ao contrário do que foi referido na Assembleia Legislativa, pelo menos dois contratos foram celebrados entre a Câmara do Funchal e a AFAVIAS, no tempo em que o actual vice-presidente do Governo era membro do executivo camarário. É esta a notícia que faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO, dia em que Pedro Calado vai ao Parlamento prestar declarações à Comissão de Inquérito às relações financeiras entre o Governo Regional e a AFAVIAS.

Noutras notícias em destaque saiba que o Lido reabre hoje com nova imagem, sendo de destacar que as obras de beneficiação contemplam piso com maior segurança e conforto para os banhistas.

Damos também conta que a Ordem dos Advogados na Região conta com duas candidatas, que Santo António em festa com 730 nas ruas 12 grupos vão dar cor às marchas populares da freguesia e que o Provedor do Animal vai ser uma realidade na Região