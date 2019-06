Calado acusa JPP de “baixeza” ao fazer política de “fantochada” relativamente ao ferry

O vice-presidente do Governo acusa o JPP de “baixeza” ao fazer política de “fantochada” com a questão do ferry.

Reagindo ao ultimato lançado durante a semana por Élvio Sousa, que deu até ontem prazo limite para desvendar o segredo que tinha com a Ministra do Mar, hoje, à margem da cerimónia que assinalou o 14º aniversário da elevação do Caniço a cidade e simultaneamente a inauguração da nova sede da Junta de Freguesia local, Pedro Calado assegurou que “não há segredo nenhum”, criticando fortemente a revelação feita a este propósito no JM.

“Mais uma vez isto é uma fantochada política feita pelo JPP” que tenta sempre “criar factos onde não há facto nenhum”. Na opinião do vice de Miguel Albuquerque “ficou claro de uma vez por todas quem é que quer ter um ferry aqui na Madeira e quem é que não quer o ferry na Madeira. A JPP já disse bem claro que não quer o ferry”, concluiu.

Pedro Calado não deixou de “lamentar uma vez mais o tipo de política que a JPP tem vindo a fazer”, acusando o partido liderado pelos irmãos Filipe e Élvio Sousa de querer “’atirar areia para os olhos’ da opinião pública” procurando assim “ instigar a opinião pública”.

Perante a posição que o JPP tem assumido no dossier ferry, Calado diz que fica evidente quem é “que tem lutado para ter o ferry na Madeira e quem é que está sempre a ‘pôr pedras em cima’ desta questão”.

Sobre a última posição do JPP vinda a público, “revela uma vez mais uma baixeza senão uma ingenuidade da JPP em querer trazer para a opinião pública um parecer da AMT – Autoridade Marítima de Transportes – referindo-se ao primeiro concurso que tinha sido lançado pela Secretaria Regional de Economia e Transportes em Agosto de 2017, e esse sim era um concurso que tentava trazer o ferry por 3 milhões de euros o ano inteiro”. Concurso que ficou deserto por duas vezes, obrigando a sucessivos reajustamentos de modo a conseguir despertar o interesse dos operadores. A versão final do concurso, já em 2018, determinou que “teríamos aqui o ferry por 3 milhões de euros para uma operação de três meses”, esclareceu.

Conclui por isso que além de “deturpar” a informação, “esta oposição não é uma oposição credível. É uma oposição de baixo nível que usa todos os argumentos para denegrir aquilo que está a fazer e não é isto que a Madeira precisa nem deste tipo de soluções. A Madeira e os madeirenses precisam de uma governação forte, uma governação que traga soluções à população e que não ande aqui a brincar aos papelinhos, aos tribunais e aos pedidos de informação”.