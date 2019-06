Calado acusa a TAP de “insensibilidade”

“É de lamentar, uma vez mais, esta atitude [acabar com a tarifa do desporto] da TAP”, reagiu Pedro Calado. O vice-presidente do Governo Regional lembra que esta foi uma situação onde o GR “sempre se opôs”, inclusive através de carta enviada à administração da TAP onde ficou bem expresso a posição da Região “para tentar reverter esta situação.

“O desportista ilhéu, como é o da Madeira e do Porto Santo, não pode estar condicionado nem subjugado a esta política insensível que a TAP tem tido para com os cidadãos da Madeira e do Porto Santo, muito menos com conivência do governo socialista da República que nada tem feito para ajudar aquelas que são as nossas aspirações”, acusou. Prosseguiu dizendo que “aquilo que se pede é que seja revertido este sistema e que seja dada continuidade ao sistema que vinha sendo aplicado até agora”, por entender que “está em causa a liberdade dos madeirenses e porto-santenses e também o acesso digno às competições nacionais”.

O governante lembra que esta questão vai para além da prática desportiva. “Não estamos só a falar de uma situação desportiva, mas também de um aspecto socio-cultural e até na formação de jovens que é tão importante hoje terem que é o conhecimento além-fronteiras daquilo que se passa na Região a preços acessíveis”, defendeu. Considera por isso que esta decisão da TAP visa também tentar “acabar com uma política desportiva que tem sido implementada pelo Governo Regional”. Mas deixa o aviso: “Perante tamanha insensibilidade por parte da administração da TAP e do governo socialista o Governo Regional vai continuar a procurar soluções e já está a trabalhar para encontrar uma solução condigna para que não afecte os nossos desportistas”, garantiu.