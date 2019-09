Cais do Carvão acolhe concerto comemorativo dos 100 anos do Orfeão Madeirense

Madalena Nunes, vereadora com opelouro da Cultura na Câmara Municipal do Funchal, participou, esta tarde, no Teatro Municipal Baltazar Dias, na conferência de imprensa de apresentação do Concerto Comemorativo dos 100 anos do Orfeão Madeirense, que contou também com a presença de Paulo Ferreira, Presidente da direcção do Orfeão Madeirense.

“É para nós uma tremenda satisfação fazermos parte deste momento em que se celebra o centenário de um grupo referência, como é o Orfeão Madeirense, que muito contribuiu para a História do canto coral na Região”, afirmou

O Orfeão Madeirense é o grupo coral mais antigo da Madeira e um dos mais antigos de Portugal, e celebra o seu 100º aniversário com um concerto, que terá lugar no próximo dia 27 de setembro, no Cais do Carvão, pelas 20h30, que contará ainda com a participação do Grupo Coral de Machico e do Grupo Coral da Ponta do Sol.