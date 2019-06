Cafôfo destaca trabalho da Casa do Povo de São Martinho junto dos mais idosos

O candidato do Partido Socialista-Madeira a presidente do Governo Regional visitou, esta tarde, a Casa do Povo de São Martinho, tendo destacado o papel importante que esta colectividade tem naquela freguesia.

Lembrando que hoje em dia a questão da solidão na terceira idade constitui uma preocupação, Paulo Cafôfo relevou o trabalho desenvolvido por esta instituição no que concerne à ocupação das pessoas com mais idade, evidenciando o papel que tem na socialização e no convívio entre as mesmas.

O candidato socialista realçou igualmente a partilha de experiências e de aprendizagem ao longo da vida. “Com iniciativas como o teatro ou como o grupo de folclore, fazem toda a diferença na qualidade de vida e temos de continuar a apostar em instituições como esta, que fazem um trabalho de mérito social”, afirmou