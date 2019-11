Café Memória regressa no próximo sábado com debate sobre ‘Estatuto Jurídico do Maior Acompanhado’

O Café Memória da Madeira está de volta no próximo sábado, dia 23 de Novembro, com o tema ‘Estatuto Jurídico do Maior Acompanhado: o novo Regime Jurídico para protecção de adultos vulneráveis’.

O juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, Paulo Barreto, e o juiz Bruno Ramalho, do Juízo Local Cível do Funchal, são os convidados para abordar este assunto.

Como habitualmente, a sessão realiza-se entre as 9 e as 11 horas, no Restaurante Yuan Sushi Wok, no MadeiraShopping.

A participação é livre e aberta a todos os interessados.