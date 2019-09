Cabaço confirma “bons indicadores” de empresas marítimo-turísticas no Porto Santo este Verão

À margem da apresentação do Programa do Festival Colombo, a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, visitou, ontem, duas empresas de animação turística, no Porto Santo. Concretamente: a ‘Mar Dourado’ (em actividade desde 2009) e a ‘Porto Santo Sub-Centro de Mergulho” (desde 2003).

Empresas que, no âmbito dos serviços que prestam e que desenvolvem junto dos turistas, “têm vindo a contribuir para reforçar, diversificar e enriquecer a oferta do destino Porto Santo, concretamente ligadas ao mar e às inúmeras experiências que também aqui, nesta ilha, podem ser praticadas”, destacou, na ocasião, a governante.

Paula Cabaço realçou “a importância destes investimentos na promoção de uma imagem mais activa e mais direccionada ao que os nossos visitantes hoje esperam de nós”.

Na sequência dos contactos mantidos, a secretária confirmou “os bons indicadores que o Verão está a registar no Porto Santo”, sublinhando que “estas actividades, a par do reforço da animação turística, são fundamentais não apenas para afirmar e consolidar a imagem desta ilha no Verão mas, também, para prolongar, o mais possível, a estação, numa estratégia de combate à sazonalidade desde a primeira hora assumida como prioritária, para o Governo Regional”.

Contactos estes que, de resto, traduzem a “estratégia de proximidade” por parte do Governo e que “tem vindo a ser reforçada junto dos diferentes agentes e parceiros privados”. O sucesso do sector do Turismo “deriva, precisamente, de um trabalho conjunto, feito a vários níveis e em articulação”, sublinhou Paula Cabaço.

Acerca das duas empresas, refira-se que a ‘Mar Dourado’ tem um alargado leque de serviços, que incluem os cruzeiros à volta da ilha, alguns deles associados à gastronomia, bem como o aluguer de embarcações e equipamentos marítimos de carácter recreativo.

Já a ‘Porto Santo Sub-Centro de Mergulho’, além do mergulho e snorkeling, este ano também oferece, no âmbito dos seus produtos turísticos, a realização de cruzeiros à vela.