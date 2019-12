Brinquedos perigosos fora de mercado

500 brinquedos perigosos apreendidos. Esta é a manchete deste 29 de Dezembro de 2019, antepenúltimo de um ano que está à beira do fim, numa edição que também é marcada pelo balanço do ano, mês a mês.

Sobre a manchete “a acção de fiscalização realizada pela Autoridade Regional das Actividades Económicas detectou mercadoria que infringe as normas de segurança em vigor”, pode-se ler na primeira página, num trabalho que pode ler na página 31.

Sobre o resumo do ano, “O DIÁRIO faz o balanço ao ano que está a findar e recorda figuras, acontecimentos e as notícias que marcaram estes 12 meses”, escrevemos, num destaque também fotográfico dos 365 dias de contrastes a ler entre as páginas 2 e 29.

Noutros artigos de primeira página há três notícias em destaque. Militantes do PSD/M querem votar nas directas e fizeram uma “missiva ao Conselho de Jurisdição Nacional do partido” a pedir “capacidade eleitoral para os 2.300 que pagaram quotas na Região”. A ler na página 30.

Espanhóis de ouro na 61.ª Volta à Cidade decorrido ontem à noite, com fotos de Antonio Abadía e Maria José Pérez a cortarem a meta, estes que foram os vencedores de uma São Silvestre com recorde de participantes. Saiba mais nas páginas 34 e 35.

Por fim Leonardo Jardim despedido do Mónaco, naquela que é uma repetição da decisão de há cerca de um ano, quando o treinador madeirense foi dispensado, agora “vai ser substituído por Roberto Moreno”, ex-seleccionador de Espanha. Saiba tudo na página 37.

Nesta edição também pode ficar com o ‘brinde’ da revista D7 que poderá ler em edição online aqui.