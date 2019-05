BPI financia construção do Hospital Particular da Madeira com 30 milhões de euros

O BPI é o único Banco financiador da construção do Hospital Particular da Madeira (HPM), o primeiro hospital privado da Região que tem como principais accionistas o Grupo HPA Saúde e um conjunto de investidores madeirenses.

Segundo nota facultada pelo banco, o HPM é o maior projecto na área da Saúde realizado nos últimos anos na Região Autónoma da Madeira e representa um investimento superior a 40 milhões de euros, dos quais 30 milhões são financiados pelo BPI.

Com uma forte aposta na inovação tecnológica e na sustentabilidade, o HPM disponibiliza mais de 100 camas e pretende ser a referência dos cuidados de saúde em toda a região, mas igualmente na área do turismo de saúde.

O Grupo HPA Saúde opera na saúde privada e no turismo de saúde há mais de 20 anos, tendo sido pioneiro em algumas áreas de intervenção e da tecnologia, contando neste momento com cerca de 2.000 colaboradores e mais de 2 milhões de utentes.

BPI aumenta quota de mercado no crédito às empresas

O volume total de crédito a empresas do BPI em Portugal registou um crescimento assinalável no primeiro trimestre de 2019, com uma subida de 8,5% face ao período homólogo do ano passado, para 9.349 milhões de euros. A quota de mercado de crédito às empresas continua a subir, cifrando-se em 9,9% em janeiro deste ano.