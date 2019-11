‘Bordal – Bordados da Madeira’ nomeada para o Prémio Mercúrio 2019

A loja online de um dos mais antigos fabricantes de bordado Madeira, a ‘Bordal – Bordados da Madeira, Lda’, está nomeada para o Prémio Mercúrio, na categoria de Economia Digital 2019.

O ‘Prémio Mercúrio - o melhor do Comércio e Serviços’ é uma iniciativa que tem o Alto Patrocínio do Presidente da República que, desde 2008, tem procurado identificar, reconhecer e premiar as entidades e as personalidades que, em Portugal e de forma consistente, contribuem para a valorização do Sector do Comércio e Serviços.

A Gala realiza-se no próximo dia 25 de Novembro em Lisboa.

Esta nomeação é o reconhecimento do trabalho da Bordal no desenvolvido da comunicação e do incremento da exportação e internacionalização do Bordado Madeira.